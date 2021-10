Allí aprovechó la mención hecha a los Hot Dogs de los últimos días, para tomar parte por J Balvin, quien precisamente apeló a la imagen de los perros calientes para responderle a Residente.

Y es que Egan Bernal publicó una foto donde se ve a su novia María Fernanda Motas con un puesto de comida callejera de fondo.

La imagen tenía el mensaje de “me voy a comer un hot dog bien cabrón”.

Vale decir que el corredor colombiano se encuentra en Amsterdam, Holanda, entrenando bajo las órdenes de su equipo Ineos.

Respecto a la controversia entre J Balvin y Residente, todo comenzó por unas declaraciones del cantante puertorriqueño en la cual hizo alusión a los Hot Dog para referirse a la música del reguetonero colombiano.

"Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. No me malinterpretes, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, tu música es como si fuera un carrito de hot dogs que a mucha gente le puede gustar, a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien va a un restaurante y ese restaurante es el que se gana una estrella Michelin", dijo.