El cantante Alzate compartió los lujos de su casa en Estados Unidos

Alzate es un reconocido cantante de música popular que dio su salto a la fama en 2013 cuando estrenó ‘Maldita Traición’, canción que en YouTube suma casi 250 millones de reproducciones.

Recientemente, el paisa sorprendió a sus seguidores tras publicar en su cuenta de Instagram algunos de los lujos que tiene en su casa en Parkland, Florida, Estados Unidos. El artista compartió una fotografía junto al buzón de su vivienda y en la publicación escribió: “Cuando estoy en casa me mandan a hacer de todo: que saque la basura, que siembre las matas, que recoja el correo, que saque a orinar al perro... Aquí no valgo de nombre es pa’ nada. Mejor me voy a barrer que ya me van es a regañar”.

En la imagen compartida por el intérprete de ‘Ni Que Fueras La Más Buena’ también se pueden apreciar dos camionetas de alta gama estacionadas frente a su casa.

A la vez, Alzate publicó un video en el que enseñaba a sus seguidores cómo, junto a otras dos personas, realizaban trabajos de jardinería en su casa.

El cantante de ‘Mis Borracheras’ hace unos días también había compartido una imagen donde exhibía sus lujos, ya que estaba junto a un carro deportivo en Miami. Sin embargo, en la misma publicación aclaró que se trataba de un vehículo alquilado. “Es alquilado. Para que no me inventen chismes de que me compre un McLaren", escribió.