El caso de la famosa modelo que desapareció y el esposo la sorprendió con el amante en EE.UU.

Al saber lo que hacía su esposa en Estados Unidos, el empresario la demandó por violar el acuerdo prematrimonial que tenían y, además, la acusó de llevarse algunas pertenencias de la propiedad que compartían en Milán

La exmiss Ucrania se refirió a toda esta polémica con “Tochka-U”, conocido medio de su país: "Escapé del infierno. Ese hombre es un violento que me pegaba repetidamente. La primera ocasión fue en Ucrania. Tuve que ir a refugiarme en la casa de mis padres en Ivano-Frankivsk (un pequeño pueblo). No les dije lo que me había pasado y cuando él vino a buscarme decidí darle otra posibilidad. Nos casamos y creí que comenzaba una nueva vida".

En septiembre de 2016, la joven modelo envió un mensaje a todas las mujeres: "Quiero que todas las mujeres sepan que pueden dejar a un mal marido: todas las mujeres merecen ser felices"

