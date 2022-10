El colmo: Amparo Grisales tuvo que salir a desmentir que no está muerta

Amparo Grisales aclara que no esta muerta

Recientemente, la manizaleña, por medio de su cuenta oficial de Twitter, compartió un mensaje en el que se mostró bastante indignada por los actos de una persona: "Parece que un guev... sin oficio … está rodando un TIK TOK…. sobre mi y alarmando a la gente!! Ojalá no se le devuelva …!! Las pendejadas que hacen los mediocres y tóxicos para llamar la atención!! ESTOY MUY BIEN GRACIAS A DIOS!!’ YO SOY SANA Y ARMONIOSA!!", escribió Grisales.

Al parecer, un usuario de las redes sociales, quiso pasarse de chistoso publicando un video en el que salían fotografías de Amparo Grisales acompañadas de un texto que decía: “Descanse en paz Amparito. Se te extrañará”.

Dicha grabación generó preocupación y dudas en los cibernautas ya que nadie entendía lo que estaba pasando y tampoco si esa información era verdadera.

Razón por la cual, la 'diva colombiana' tuvo que acudir a sus redes sociales para desmentir esa falsa noticia.

Finalmente, Amparo Grisales invitó a todos los usuarios de estas plataformas a no creer en toda la información que ronda por ahí: Señores Uds. no pueden permitir que gente dañina circule en su RED con noticias falsas de mal gusto y faltando al respeto de manera tan cobarde!! Amig@s no digo el nombre del cretino pero si ud. es usuario de TIKTOK denuncie y deje de seguirlo".