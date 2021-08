Sara Uribe se ha mantenido activa en redes sociales y los medios nacionales, debido a varias noticias que suelen surgir de los contenidos que realiza, las confesiones que hace y los detalles que cuenta de su vida personal. La paisa ha llamado la atención por las ofensas de las que se defiende y por los cambios que ha tenido su vida en los últimos meses.

Pese a que en distintas ocasiones ha sido criticada por su pasado, la relación sentimental que sostuvo con Fredy Guarín y el físico que tiene su cuerpo actualmente, la colombiana se ha mostrado tranquila y relajada, ya que no le presta atención a esto y procura no darle relevancia.

Mire además: Sara Uribe se cansa de las ofensas y expone a mujer que la trata de gorda

Recientemente, la modelo llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales, luego de publicar en las historias de su cuenta oficial de Instagram un video en el cual relataba que había asistido al centro de Medellín a hacer unas compras como en los viejos tiempos, pero había tomado medidas para pasar desapercibida.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el clip, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 visitó este sector popular de la ciudad paisa con la intención de ‘echar ojo’ y adquirir algunas cosas que estaba buscando. La presentadora decidió camuflarse y pasear por los lugares sin ser reconocida por los transeúntes.

De interés: Finalmente, Epa Colombia sí podría pagar algunos meses en la cárcel

Según quedó registrado, Sara Uribe fue al sitio con una gorra, el pelo recogido, unos lentes oscuros y un tapabocas claro que le cubría gran parte del rostro, mientras llevaba un atuendo deportivo. Mientras iba grabando por su trayecto, la celebridad mostró un poco del entorno y de las personas con las que iba caminando.

“Me vine pal’ centro, pal’ hueco de la ciudad de Medellín. Me tocó camuflarme, porque si no, no me dejan. Me vine a comprar cositas por aquí, como en los viejos tiempos. Nadie me reconoció, nadie”, expresó la presentadora, quien plasmó que ninguna persona se dio cuenta de que era ella.

Lea también: Jessica Cediel se defiende de las acusaciones por maltrato animal

A pesar de burlas que recibió en las plataformas digitales por esta idea, es claro que al ser reconocida en la farándula nacional posiblemente algunos fans o personas de la zona la habrían parado para pedirle fotos o saludos.

“No pues Paris Hilton”, “Quiere pasar desapercibida, pero llama la atención grabándose por donde quiera que va”, “Ni que fuera JLo, vieja convencida”, “Ay, Jairo, pero paremos a ver cositas”, “No pues Madonna”, entre otras reacciones.