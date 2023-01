El duro trabajo de estatua humana ¿Cuánto puede ganar en un día y qué tan difícil es?

¿Cuánto dinero gana?

En este trabajo, el dinero que reciben diariamente depende de la donación de las personas que les gusta su trabajo y le dan un billete o moneda. A pesar de que muchos piensan que se puede llegar a ganar $500.000, él dijo que es una cifra muy ambiciosa y es complicado conseguir dicha cifra.

El artista explicó que , "hay días de días que me he llevado desde $60.000 hasta $100.000, pero hay otros que no me he llevado más de $20.000. Mi diario entre semana es de $18.000 hasta $30.000". Asimismo, él explicó que gracias a la fama que ha adquirido en el centro de Bogotá, ha logrado estar en varias grabaciones de novelas donde recibió una paga de medio millón de pesos.

Le puede interesar: Video: Habitante de calle despertó con beso a hombre que dormía profundo en su carro

"Moriré con la cara pintada, porque es lo que me gusta", dijo antes de empezar su jornada laboral y ponerse de pie en un balde, mientras suena de fondo música llanera.

El video ya cuenta con más de 5 millones de vistas y cientos de mensajes de apoyo al artista callejero. "Mis respetos para ese hombre", "yo a ese señor le di plata cuando estaba en el centro y pego un grito que me asusto", "gente trabajadora y honesta", fueron algunos de los comentarios.