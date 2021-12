El gringo y el alemán colombianos se echaron 'vainazos' en redes por lo que piensan del país

En los últimos días fue tendencia en redes sociales, Zac Morris - el gringo colombiano- por haber dicho públicamente que había aburrido de Colombia.

El estadounidense llegó a vivir a Colombia desde hace 8 años, durante todo este tiempo Zac recorrió y viajó conociendo cada rincón del país, conociendo su cultura, los lugares más turísticos y probando los exquisitos platos típicos de cada región. Así se convirtió en uno de los influenciadores más reconocidos en Colombia, hasta tal punto de ganarse el apodo de el "gringo colombiano".

Pero a principios de diciembre, muchos de sus seguidores se llevaron una gran decepción cuando Morris publicó en redes sociales que se había aburrido de Colombia, lo que generó una perdida de suscriptores a sus respectivas redes sociales.

Fue en el 2013 cuando Zac Morris llegó a Colombia, lleno de expectativas, con las ganas de vivir nuevas experiencias y conocer una nueva cultura, pues el venía de Carolina del Sur, Estados Unidos. Durante sus primeros años, como cualquier otro turista, todo era realmente sorprende y mágico, cada lugar, cada comida, cada persona que conocía, cosa que no es de extrañar pues Colombia es un país lleno de riquezas culturales, gastronómicas, naturales, etc.

Sin embargo, con el tiempo el viajero de 31 años empezó a experimentar cosas más allá que involucraban su estado emocional, “Llegué a sentirme muy solo en Colombia y por eso me aburrí. Si yo tuviera una familia en Colombia sería otra cosa, si tuviera una base, unos amigos de mucha confianza hubiera podido manejar mi situación” aseguró Morris en una entrevista para KienyKe.com.

Muchos no recibieron bien la noticia del sentimiento de aburrición hacia el país de Zac, razón por la cual perdió a muchos de sus seguidores, recibió mensajes de desprecio y por supuesto indirectas por otros influenciadores como Dominic Fabian Wolf, que por medio de un carrusel de fotos en Instagram, lanzó, al parecer, un mensaje dirigido al 'gringo colombiano'.

"También decidí irme del país, por eso decidí irme, eso es lo que me pasó hace 6 años en Alemania, por eso me vine a Colombia y decidí quedarme acá. Caíste jajaja" era lo que decían las imágenes de Dominic Colombia.

Por su parte, Zac Morris con la misma intención y de la misma manera que Dominic, subió también un carrusel de fotografías enviando otro mensaje que decía: "Aunque los colombianos ya no me quieran, solo pido que me entiendan una cosa. Nunca dejé de querer a Colombia, solo llegué a conocerlo más. Aunque perdiera likes y seguidores, no pude seguir diciéndole a los mismos colombianos que su país es un paraíso, sabiendo que mi experiencia de vivir en colombiano ha sido muy distinto a la experiencia del pueblo. Colombia sigue siendo un paraíso para mí, nada más que me aburrí de ignorar la realidad de la mayoría de los colombianos".