El impactante video de una joven que se hizo piercing en el ojo

En la actualidad cada vez más personas, y especialmente jóvenes, les gusta hacerse piercings y tatuajes en lugares que muchos no llegan si quiera a imaginar.

Sin embargo, en los últimos días se ha viralizado el caso de una mujer que llevó esto a otro nivel dado que se hizo un piercing en pleno ojo, lo cual resulta impresionante para muchos.

Le puede interesar: Rectora prohíbe a estudiantes celulares, piercing y hasta noviazgos: "Si no les gusta, busquen otro colegio"

En el video compartido en TikTok (@apocalypticautopsy), se puede ver a la joven de 28 años, de Minnesota, Estados Unidos, con sus ojos verdes bien abiertos, mostrando la barra de metal que se encuentra a cada lado de su pupila.

"Parece genial, pero muy doloroso", "impresionante", dijeron algunos internautas. Si bien muchos criticaron a la mujer por considerar absurdo hacerse un piercing ahí, la verdad del motivo por el cual la joven mujer se hizo esto es bastante admirable.

¿Por qué se hizo un piercing en el ojo?

El ama de casa que se hizo este piercing está tratando de crear conciencia sobre el melanoma ocular: "Es una prótesis de ojo hecha por @Christina_Oculara, la ocularista más increíble".

Sobre aquellos que preguntan si puede ver, respondió: "No puedo sentirlo cuando parpadeo, y no, no puedo ver nada", dado que perdió el ojo por un melanoma ocular.

En un segundo video, Bree explicó exactamente cómo llegó a perder un ojo. "Mientras estaba embarazada de mi segundo hijo en 2020, no tenía ningún dolor, no tenía ningún problema de visión, pero había acudido a mi oftalmólogo local para un chequeo regular", explica.

"Había notado un vaso sanguíneo agrandado en el rabillo de mi ojo izquierdo". Al hacerse exámenes de rutina descubrió que se trataba de un melanoma ocular, que es un cáncer poco común que se forma en las células que producen pigmento.

"Ocurre sólo en 5 de cada millón de personas, pero también es el tipo más común de cáncer de ojo. Después de dar a luz, me hicieron pruebas que no se podían hacer mientras estaba embarazada, y luego discutimos mis opciones entre las que podía elegir eran quitar el ojo o el bisturí gamma", explica la joven.

Bree dice que optó por el bisturí gamma con la esperanza de que le salvara el ojo y la visión. "Es una tecnología que permite a los médicos utilizar muchos rayos gamma pequeños para administrar una dosis precisa de radiación al área objetivo con poco efecto en el tejido circundante", explica.

Sin embargo, a pesar de recuperarse bien y recuperar la visión, el cáncer parecía haber muerto, alrededor de un año después, dice, apareció un crecimiento donde había estado el vaso sanguíneo agrandado. "Mi médico me recuerda que el bisturí gamma sólo se puede hacer una vez, de lo contrario se quemará el nervio óptico", explica.

Le puede interesar: Mujer visitó a su esposo en la cárcel y descubrió que tenía pinzas quirúrgica en su vientre

"La única opción que me quedaba era extirpar el ojo para que el cáncer no se extendiera a mi hígado... los médicos me dijeron que si no hacía nada, la esperanza de vida era de aproximadamente un año y me instaron a que me extirparan el ojo", contó.

Posterior a eso, y ya con su prótesis ocular, decidió ponerse el piercing.

El impresionante video