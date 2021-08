El 'influencer' Dan Sur se implantó cadenas de oro en su cabeza

"Dan sur" es como aparece en las redes sociales el joven influenciador que fue tendencia en internet por compartir su look, que consiste en un implate de cadenas de oro, al parecer, hecho en su cráneo.

“Quería hacer algo diferente porque todos se pintan el pelo, espero que no se copien de mí ahora”, afirmó el influenciador.

Sin embargo, sus seguidores no estaban completamente convencidos que lo que decía el creador de contenido fuera real. Algunos incluso lo criticaron y dijeron que sus cadenas no eran verdaderas.

Entonces, "Dan Sur", en un video de Tik Tok, contó como se lo hizo. “Me lo implanté, o sea que lo tengo como en un gancho que está implantado en mi cabeza, en mi cráneo, debajo de mi piel. Pelo de oro, el primer rapero que se implantó pelo de oro en la historia de la humanidad”.

Desde que el joven influencer tiene ese look no ha hecho más que presumir en sus redes sociales, publicando a diario videos y fotos en los que exhibe su cadenas de oro, lo que causa gran controversia entre sus seguidores, quienes afirman que ese oro se ve falso, que parece cobre, pero también hay otra clase de comentarios donde los cibernautas se cuestionan como es el cuidado de su pelo y que si no siente dolor.

"Dan Sur" no se toma nada a pecho de lo que le escriben en sus redes, tanto así, que bromeó con sus cadenas tras la pregunta de un internauta. El influenciador aseguró que tiene sangre dorada y divirtió a miles de internautas al mostrar una supuesta herida en su frente con uno de los ganchos.