El nuevo y lujoso penthouse que 'Epa Colombia' compró en exclusivo sector de Bogotá

La polémica empresaria Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, compartió con sus seguidores las buenas nuevas, frente a la adquisición de un penthouse en Bogotá. “Yo miré muchos apartamentos, pero dije no, yo me merezco un penthouse”, expresó en una de las historias.

“Llegamos al Salitre, voy a grabar videito y te lo muestro", expresó.

Se le ve muy feliz enseñando el sector donde será su nuevo hogar, “lo mejor de todo es que las personas de estrato cinco, estrato seis ya compran mi Keratina o me saludan, me graban de muchas partes amiga”, indicó.

Lea también: Kendall Jenner dejó poco a la imaginación con sensual vestido en boda de una amiga

En un video recientemente publicado, Epa Colombia mostró más a detalle el interior de su nuevo apartamento dúplex, en las imágenes se puede ver que compró el inmueble que está en el ultimo piso. "Aunque muchas personas te juzguen y critiquen, no es impedimento para que tú amiga puedas alcanzar tus sueños, sí, miles de veces me caí, miles de veces me equivoqué, pero aprendí de cada caída", expresa en la publicación.

Añadió que decidió ser independiente para lograr ser la empresaria que es hoy en día. "No ha sido fácil por que si lo fuera todo el mundo lo haría", agregó.

La influencer dejó ver el interior de su apartamento, con un ventanal grande que sirve de entrada a un balcón, paredes blancas y un baño con acabados bastante sofisticados. Además, el nuevo hogar de 'Epa Colombia' cuenta con una cocina bastante amplia, con muchos gabinetes y una isla negra en mármol.

"Amiga gracias por comprar mis keratinas, te amo muchísimo, por ti pude salir adelante de una manera increíble", concluyó.