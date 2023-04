¿El poder de la fe? Mujeres se salvan de un robo haciendo oraciones frente al ladrón

La inseguridad en Colombia y en varios lugares del mundo es un tema que siempre ha sido preocupación de los gobiernos, pues muchas personas ya no pueden estar en la calle tranquilamente, porque los delincuentes aprovechan cualquier situación para hacer de las suyas.

En muchos casos, hay quienes evitan estos robos huyendo, o con ayuda de la comunidad que hace justicia por mano propia y ataca a los ladrones con las más conocidas 'paloterapias'.

Sin embargo, hay casos de robos que sorprenden por su rareza, ya que hay algunas historias de personas que se salvaron de alguna manera icónica. Aunque algunas parecen historias de película, gracias a algunos videos se puede constatar que en verdad sucedieron.

Le puede interesar: Niña de 5 años gastó más de $13 millones haciendo compras en el celular de su mamá

Uno de estos se hizo viral en redes sociales hace un par de días, en el que se puede ver a dos mujeres que esperan con una biblia en una calle solitaria y son interceptadas por dos sujetos que pretendían robarlas.

Uno de ellos permanece en la moto, mientras el otro esculca a las dos víctimas. Sin embargo, un 'milagro' ocurrió en medio del robo, pues la mujer, en vez de entregarle todos sus objetos de valor, empieza a rezar y abre su biblia para leerle algún versículo.

Como si se tratara de algo divino, el sujeto no puede contra la palabra de Dios y cae de rodillas en el andén, mientras ellas siguen con sus oraciones. Mientras tanto, su cómplice huye del lugar en la motocicleta.

Lea también: [Video] Hombre le regaló sus zapatos a reciclador que trabajaba descalzo

Varios internautas opinan que el video se trata de algo actuado, mientras que hay otros creyentes que indican que con Dios todo es posible y que ellos han vivido algunas experiencias similares.

"La palabra de Dios es poderosa" , "para los que no creen que estas cosas sean reales, les digo que si, si puede ser real y he oído muchos testimonios de cómo gente no es robada", "solo el que ah experimentado el poder de Dios entenderá esto", fueron algunos de los comentarios.