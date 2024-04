El sorprendente regalo de Jonas Brothers a sus fans en medio de torrencial aguacero en Bogotá

Bogotá se ha convertido en uno de los epicentros culturales más destacados en el país, todo por albergar eventos musicales de gran escala como Karol G, Festival Estéreo Picnic, entre otros.

Por eso, este viernes 19 de abril, la agrupación estadounidense Jonas Brothers vuelve tras 13 años de su última presentación en el país.

El tan anhelado regreso de los tres hermanos Jonas ha generado todo un frenesí entre los seguidores, quienes decidieron acercarse al hotel donde se están hospedando, para poderlos ver de cerca.

No obstante, el clima no ha sido nada favorecedor, pues luego de una larga época de calor y tiempo seco en Bogotá, las lluvias llegaron con gran fuerza, haciendo que las decenas de personas que se congregaron en el hotel Four Seasons tuvieran que resguardarse de las inclementes lluvias.

Pero, eso no fue todo, pues desde el hotel salió una encargada de entregar un sorprendente regalo a los allí presentes.

“Por ahora queremos ofrecerles una bebida caliente de parte de ellos”, mencionó la mujer.

Este acto cautivó a los fanáticos de los Jonas Brothers, quienes en coro agradecieron tanto a los encargados del hotel, como a los artistas estadounidenses por la bebida caliente.

“SE ESTÁ CAYENDO EL CIELO EN BOGOTÁ Y LOS JONAS PIDIERON AL HOTEL QUE POR FAVOR LES DIERAN UNA BEBIDA CALIENTE DE PARTE DE ELLOS A TODAS LAS FANS QUE ESTÁN AFUERA DEL HOTEL”, escribió una de las fanáticas en su cuenta de X.

Los Jonas Brothes regresan a Bogotá y deleitarán a sus miles de fanáticos esta noche en el Movistar Arena, desde las 8 de la noche.