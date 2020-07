Elianis Garrido contó la verdad de su relación con Óscar Naranjo en Protagonistas de Novela

Elianis Garrido, famosa presentadora de televisión, se sinceró con sus seguidores y revivió gran parte de su experiencia en el reality de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del Canal RCN. Además, reveló cómo controló su notable tic en el ojo.

La barranquillera por medio de un En Vivo en su cuenta oficial de Instagram decidió responderles a sus fanáticos sobre su paso por el reality y su actual relación con Óscar Naranjo, pues para nadie fue un secreto la fuerte discusión que protagonizaron y que debido a esto fue expulsada de la casa estudio.

No obstante, decidió aclarar que luego de que se acabó el programa le pidió disculpas personalmente a su compañero. Además, respondió al interrogante de si se hablaba con Óscar.

“Yo no me hablo con Óscar en este momento, no porque no quiera o porque él no quiera, sino porque no tenemos la manera de comunicarnos, él vive actualmente en Chinú (Córdoba) y hasta donde supe por Amalia que ni siquiera tenía celular”, explicó.

Seguido de esto, habló de cómo quedó su relación luego de finalizar el reality.

“Después del programa nosotros hablamos, estuvimos en contacto un tiempo, nos dimos la oportunidad limar muchas situaciones entre nosotros que hacen parte de nuestra intimidad, pero lo que la gente dice no se acerca a la realidad”, añadió.

La barranquillera aseguró que le tiene mucho cariño a Óscar: “de las cosas lindas que me han pasado en la vida indiscutiblemente a pesar del incidente fue haber conocido a un personaje que me marcara tanto sin que fuera novio, familiar o durara más en mi vida que un par de meses”.

Asimismo, reveló con cuales de sus excompañeros se habla actualmente: Alberony, Edwin Garrido, Mateo, Valentina, Álvaro. Su respuesta generó que le cuestionaran si no se hablaba con Sara Uribe.

“Sí, sí me hablo con ella, no somos amigas porque yo creo que la amistad es un vínculo que hay que alimentarlo (…) nosotras trabajamos juntas, estuvimos también en el reality y después tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en ‘Lo sé todo’. Muchas personas no lo saben, pero yo trabajo en este programa gracias a Sara”, reveló.

Por último, decidió hablar de su tic en el ojo.

“Muchas veces he evadido esta pregunta porque así ustedes no lo crean para mí fue motivo de muchas lágrimas, de muchas tristezas y de muchas burlas. Yo no he tenido solo un tic he tenido varios tics porque yo fui paciente diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Estuve en tratamiento psiquiátrico, estuve con guía, estuve en terapia y mucho de esos trastornos son causados algunas veces por crisis de ansiedad mal manejadas”, señaló.

Elanis reveló que duró seis años tomando pastillas para dormir y en el día dos gotas para controlar sus crisis de ansiedad.

“Cuando entré a Protagonistas no sé si la palabra es adicción, pero digamos que tenía mi enfermedad muy mal manejada (…) era adicta al café y en los dos meses que estuve en el reality no me tome ni una sola gota. Además, no me dejaron entrar mis medicinas a pesar de que tenía la orden de mis médicos”, confesó.

La barranquillera contó parte de su experiencia en la casa estudio y la ansiedad de no poder dormir y no tener sus medicinas, situación que le afectó notablemente su tic. Sin embargo, finalizó recomendándole a los internautas buscaran ayuda si padecían de lo mismo.

Actualmente, la presentadora no toma ningún medicamento para tratar su tic, solo bebe aguas aromáticas, pues le gustan y le ayudan.

“Los tics son muy complicados y cuando se burlan es porque la ignorancia puede más que otras cosas. No se lo deseo a nadie”, concluyó la bailarina

(Aquí el IGTV completo)