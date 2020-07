Elianis Garrido es tendencia en las redes sociales debido a las fuertes críticas que ha recibido por su nuevo look, pues la presentadora se trenzó todo su cabello y, además, usó unas extensiones de color rojo.

El resultado final no les gustó para nada a los internautas, quienes rápidamente la compararon con un ‘Avatar’ y otros fueron más fuertes y aseguraron que ahora era ‘El Depredador’.

Las fuertes críticas que recibió #ElinisGarrido por su nuevo look😰 pic.twitter.com/3zcWqIITfH — Rechismes (@rechismes) July 26, 2020

Elianis, debido a toda la controversia que generó su nuevo peinado, decidió defenderse a través de su cuenta oficial de Instagram: “Yo no sé por qué algunas personas creen que tienen el derecho de opinar de manera despectiva y hasta humillante de cosas tan banales de otras personas como el look”.

Seguido de esto, aseguró que a ella le encantan las trenzas: "No me las hago más seguido por mi trabajo y muchas más cosas. Me las he hecho muchas veces y me las seguiré haciendo mientras pueda”.

La barranquillera también aprovechó para contarles a sus seguidores que su look se debía a que iba a grabar un baile y quería verse diferentes.

“No tenemos la obligación de vernos como una fotocopia y vernos igual siempre. Así que para los que me están escribiendo o comentando grotescos y hasta groseros por mi look, yo los invito a que hagan con su cabeza lo que quieran”, expresó.

La bailarina finalizó pidiéndole a los internautas “más amor, por favor”.