Elianis Garrido sufrió un accidente mientras hacía un reto de baile

La cuarentena se ha convertido en un espacio apropiado para que muchas personas practiquen, desarrollen y cumplan algunas actividades por las que sienten pasión. De igual forma, los internautas han aprovechado para distraerse cumpliendo retos y dinámicas en redes sociales.

Le puede interesar: Revelan audios de fuerte pelea que habría tenido Andrea Valdiri con su hermana Shujam

Elianis Garrido, famosa presentadora de televisión, ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de contenido mostrando sus habilidades para el baile. A través de videos cortos, la artista ha dejado a la vista el talento que tiene para realizar coreografías complejas y elaboradas de diferentes ritmos.

Recientemente, la ex Protagonista de Nuestra Tele subió un video a su perfil, donde cumplía un reto que le había puesto una amiga, pero que no terminó del todo bien luego de sufrir un pequeño accidente mientras recreaba algunos pasos rápidos.

Según quedó consignado en sus historias de la red social, Elianis estaba bailando el tema 'Kota na Koto', mientras lucía un traje deportivo y fresco para moverse. Al saltar y mover su cuerpo con el ritmo de la canción, la presentadora no calculó el aterrizaje y se dobló el tobillo.

Lea además: ¡Indignante! Danna García denunció acoso de sus vecinos por tener coronavirus

En el clip se alcanza a ver cuánto le dolió esta acción, por lo que se acerca al teléfono celular para frenar la grabación. No obstante, esto no fue impedimento para que Garrido publicara el material en el que disfrutaba de esta actividad en el aislamiento.

“Cumpliendo el reto que me puso Valeria Abuchaibe de su coreografía de ‘afrobeat’. No es que sea mi fuerte este ritmo, ahí voy cogiéndole el tiro como dicen. No me quedó igual al de ella…digamos que es una fusión de sus pasos con unos míos, pero me la gocé mucho!! Hasta que me doblé un tobillo (En historias les dejé el video)”, escribió la exprotagonista en el pie de foto del post, que ya supera más de un millón de reproducciones.