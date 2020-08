Elizabeth Loaiza aclara ofensivo comentario a Mara Cifuentes y se disculpa en público

La modelo Elizabeth Loaiza ofreció disculpas en público a su colega Mara Cifuentes por un ofensivo comentario que publicaron en una fotografía que subió la modelo trans en su cuenta de Instagram.

“Los pezones de los hombres no tienen ninguna función específica. No es probable que tengan función alguna, a no ser que la ciencia logre que los hombres se embaracen”, decía el mensaje que Mara borró de su publicación sin dar respuesta alguna.

Este comentario generó todo tipo de reacciones y comenzaron a insultar a Loaiza por ello, por lo que reaccionó y decidió aclarar lo sucedido mientras inicia su tratamiento contra el cáncer de útero, que reveló hace poco que padece.

“Estoy pasando por un mal momento, ya todos saben de mi diagnóstico de cáncer. He estado todos estos días en cosas terribles que no sé cómo se hacen: citas, doctores, autorizaciones, exámenes de sangre, exámenes de todo. Además de todo eso, me encuentro antier antes de dormir con unas noticias de que alguien sin escrúpulos hizo un comentario dañino hacia Mara Cifuentes”, afirmó Loaiza.

Contó que al darse cuenta inmediatamente buscó quién podría haberlo hecho pues su clave de Instagram la tienen varias personas. Aseguró que ella sería incapaz de lanzar un mensaje de ese calibre contra una persona a la que aprecia.

“No encontré quien fue. Muchas personas tenían la clave de mi Instagram y pues con todo esto que estoy pasando, en vez de ponerme a buscar culpables, le escribí a Mara con quien siempre hemos tenido una bonita relación, pidiéndole disculpas POR ALGO QUE YO NO HICE, NI NUNCA HARÍA”, agregó.

Mostró su admiración por la modelo trans porque se muestra como es y resaltó su belleza. “Aquí están las disculpas en público, que aunque no lo hice yo, debía hacer esto público porque he recibido comentarios de toda índole. Así que pido respeto por ella y por mí”.

La modelo caleña publicó los pantallazos de la conversación que tuvo con Mara, donde le manifestó que ella no había puesto el comentario, y su colega aseguró que lo borró porque se le hizo extraño ese mensaje.