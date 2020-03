No crean que se me ha olvidado contarles la historia que les dije ayer que les voy a contar. Lo qué pasa es que tengo varios proyectos andando y desde las 6:30am que despaché a mi hija para el colegio, me senté a trabajar en el PC, en una entrega de los tenis @crazyshoesofficial que estoy haciendo a Falabella, unos documentos que debo enviar a Almacenes la 14 para crearme cómo proveedora, una afiliación en servientrega para la parte de bodegaje y logística de unos productos de mi empresa de USA, una cita de capacitación para el manejo de los programas contables y todo acerca de la Dian con mi socia @cardonajuanita . Además, aprovechando que por la operación me toca estar en casa, ayer hice venir a mi contadora desde Cali en el último vuelo a hacer balances y estados de resultados del año pasado de todas las empresas, incluyendo mi fundación @eliloaizafoundation y aquí está sentada al lado mío @jacqueline.abadia.3 . Estaré en una reunión telefónica con mi socio @menty03 cuadrando inventarios y cuentas, mientras que Juanita, la contadora y la vendedora @nataliaguarinh hacen inventarios de @percheroni_official .... Cuando me desocupe les prometo contarles con lujooo de detalles todo acerca de esta dolorosa operación. No quiero que nadie más pase por esto. Les mando besos y buena energía!!!. Sigan orando por mi pronta recuperación. Los quiero muchooo!!! ❣️

