Elizabeth Loaiza respondió todo tipo de preguntas de sus seguidores

Elizabeth Loaiza es una reconocida modelo y empresaria colombiana que tiene cada vez más enloquecidos a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, ya que suele publicar fotos donde resalta su sensualidad y picardía.

No obstante, hace poco la empresaria se mostró un poco afectada en sus redes sociales debido a que tuvo que entrar a una cirugía para retirarse unos biopolímeros que se había realizado hace cuatro años y que ya le estaban afectando su cuerpo.

Loaiza decidió aprovechar el aislamiento que se vive actualmente en el país para interactuar con sus seguidores a través de la función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta de Instagram. Lo que la modelo no se imaginaba es que los internautas le harían preguntas subiditas de tono.

“¿Eres buen polvo o una vaca echada?” fue uno de los controversiales interrogantes. A lo que sin tapujo respondió: “yo creo que vaca muerta”.

Aunque la respuesta que más llamó la atención de los espectadores fue cuando Elizabeth respondió que si había sido 'prepago'.

“No, desde chiquita me acostumbraron siempre a trabajar. Tengo empresas desde muy chiquita (…) No juzgo a las personas porque es muy difícil hablar por otros, pero no”, expresó.

Por último, les contó a sus seguidores que sí se ha operado y que actualmente sigue en recuperación.

“Me operaron hace poco de las nalgas, me quitaron unos biopolímeros que de bruta me había puesto y bueno... ahí voy en recuperación”, confesó.