Elizabeth Loaiza ya piensa en su próximo embarazo y eso que no ha dado a luz

Cabe aclarar, que la modelo vivió difíciles momentos hace un tiempo, ya que fue diagnosticada con cáncer de útero. Por esta razón, tuvo que someterse a un procedimiento de quimioterapia para poder superar este mal.

Cuando logró salir de esta enfermedad escribió un mensaje dedicado a su hija que se llamará Mía, “mamá, al saber que tenía cáncer, pudo haber decidido que le sacaran el útero, pero siempre soñó contigo y decidió someterse a las quimioterapias (…) Hice todo lo que estuvo a mi alcance, oré y, no te miento, había días que sentía que no podía, desfallecía, lloraba, sentía que no iba a poder, pero nunca perdí la fe ¡Te pedí al cielo!”.

Loaiza confesó que vivió días difíciles, pero con fe y esperanza logró quedar embarazada; “después de haber tenido una pérdida, un legrado, cáncer, pude haber quedado estéril por las 16 quimioterapias o me pudieron haber sacado el útero porque de pronto no funcionaban, pero, jamás perdí la fe y aquí está el milagro de Dios obrando”.

La creadora de contenido tiene 7 meses de embarazo actualmente, además tiene una cuenta dedicada a su hija (@ MiaBenavidesLoaiza), donde informa a sus seguidores sobre su hija.