Melina Ramírez y Mateo Carvajal conquistaron a miles de sus seguidores de redes sociales debido al contenido que compartían y a la relación que sostuvieron por un largo tiempo. No obstante, una vez finalizó este noviazgo, la atención de ambas celebridades se centró en su pequeño hijo Salvador.

Al estar separados, el deportista y la presentadora tuvieron que repartir el tiempo y los espacios para compartir con el bebé. Por culpa de la pandemia, Carvajal estuvo lejos de su hijo durante tres meses y verlo a través de videollamadas.

Lea también: Winona Ryder habla sobre su experiencia con el antisemitismo

Recientemente, Mateo no ocultó la felicidad que le dio reencontrarse con Salvador y poder disfrutar de todo el fin de semana festivo por la celebración del Día del Padre junto a él. El paisa compartió diferentes contenidos plasmando la emoción que tenía de tener a su hijo en casa.

Lea también: Las tiernas fotos de Chris Evans en su infancia

Por su parte, Melina utilizó sus redes sociales para compartir unas palabras previas al viaje de su bebé y manifestar la falta que le iba a hacer durante estos días. A pesar de que afirmó que se sentía “incompleta” por la ausencia del niño, aseguró que la ponía feliz saber que estaría junto a su papá.

“No te has ido aún y ya te extraño. Ya me siento incompleta. Disfruta estos días con papá, eso es lo único que me pone feliz de que te vayas. Tus papitos te amamos profundamente, Salvador”, escribió la colombiana en la imagen.

Por otra parte, en medio del fin de semana, la presentadora volvió a compartir otra fotografía del bebé y expresó lo emotiva que estaba por no tener a Salvador cerca. No obstante, indicó lo tranquila que estaba de saber que estaba bien y contento en compañía de Mateo Carvajal.

Lea aquí: “Todos los días tenemos más pacientes críticamente enfermos en Bogotá”: secretario de Salud

“Nadie imagina lo mucho que te extraño, no es fácil, pero me deja tranquila verte tan feliz con papá y toda la familia. Que disfruten de lo mágico que es tenerte”, expresó Ramírez en este tierno mensaje.

El hermano de Mateo, Isaac, ha compartido contenido junto a su sobrino, al cual ha cuidado y consentido durante estos días.