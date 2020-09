Yina Calderón volvió a estar en la mira de sus seguidores debido a que publicó un video en el que muestra cómo le quedó su cola luego de la reconstrucción y extracción de biopolímeros que le hicieron recientemente.

Y aunque en una pasada ocasión su cirujano la regañó por estar bailando y no cumpliendo sus recomendaciones, la exprotagonista volvió a mover sus glúteos al ritmo de su guaracha, ‘Te encontré’.

“¡Ya me gusta la cicatriz! Me estoy moviendo pasito Dr. pa que no me regañe. Estoy súper juiciosa con mi recuperación por eso mi cicatriz está súper”, escribió.

Además, aclaró: “todo lo negrito es producto al micropore, a la rifocina, morados... estoy bien inflamada, pero con toda la actitud”.



Varios de los internautas no dudaron en reaccionar y aconsejarle que siguiera quieta para que no se le fuera a dañar la reconstrucción.

“Quédate quieta, sentí que se te iba a abrir”, “No confundamos personalidad y actitud con ignorancia”, “Por más cirugías que se haga, el problema es de ella que no se quiere así misma. Que falta de amor propio le han dicho de mil maneras que se cuide, que no se mueva y se la pasa de aquí pa allá”, “Usted es la que se daña las cirugías”, “Después dicen que le hacen el trabajo mal y no se cuidan, no debería de hacer eso”, fueron algunos de los mensajes que recibió.