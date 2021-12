En video: Camilo muestra su bigote sin arreglar y desata burlas

El reconocido cantante colombiano Camilo Echeverry, quien en pocos días aterrizará en Bogotá para hacer sus dos presentaciones en concierto en el Movistar Arena, el 9 y 10 de diciembre de este 2021 compartió con sus seguidores cómo se ve con el bigote sin arreglar y sorprendió a más de uno.

Le puede interesar: Dayana Jaimes, la mona linda de Martín Elías, deleitó a todos con microscópico bikini

Según el artista, muchos le han preguntado cómo se ve su bigote un día en el que no lo peina, “debajo de la máscara, un día de aeropuerto, un día de avión”, dijo.

Camilo usa este look con un bigote estilo francés, desde hace ya un tiempo y ha sido característico en su particular estilo. Sin embargo, a muchos no les agradó ver su popular mostacho sin peinar o arreglar.