En video: El 'totazo' que se dio Marbelle durante un show en Medellín

Marbelle ha sido protagonista de diversas polémicas y noticias en redes sociales a raíz de su comentada participación en la actual temporada de MasterChef Celebrity, donde logró avanzar entre los semifinalistas. Sus platos fueron elogiados por los chefs, además de mostrar que era una de las competidoras más fuertes de esta edición.

Una vez salió de la competencia, la cantante se dedicó de lleno a su música, presentando algunos lanzamientos artísticos como ‘Días nublados’, en el cual contó con la participación protagónica de Juan ‘Gato’ Baptista en el videoclip.

Recientemente, la celebridad utilizó su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus fieles seguidores y contarles una particular situación que vivió durante una presentación que estaba dando la pasada noche del 22 de octubre. De acuerdo con lo que reveló, por primera vez en su carrera, sufrió una caída en el escenario frente al público.

Tras su regreso a la música, la artista realizó un show en Medellín, donde se conectó con sus fanáticos y algunos conocidos, entre los que estaba Sara Uribe. Pese a que es experta en el manejo de escenarios y tarimas por su amplia trayectoria, en esta ocasión un paso en falso la llevo a vivir esta experiencia.

“Hoy, por primera vez en mi vida, me caí en el escenario. Nunca había pasado un oso. No me pegué duro y afortunadamente no me doble el pie, que era lo que tenía miedo que sucediera. Afortunadamente todo el mundo fue muy cariñoso”, afirmó Marbelle en el video que subió a su perfil.

La colombiana tomó con gracia este suceso, mostrando su mejor actitud ante las cosas que se presentan en el medio artístico.