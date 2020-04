¿Energizantes para embarazadas? Dura crítica de Nicolás Arrieta a Luisa Fernanda W

Nicolás Arrieta se ha caracterizado por no guardarse sus opiniones y hablar directo de los temas que no le parecen correctos en redes sociales. A pesar de que en diferentes ocasiones ha tenido discusiones con otros colegas como Las Cardachians, Pautips y Juan Pablo Jaramillo, en las últimas ocasiones los líos más fuertes que ha tenido han sido con Luisa Fernanda W.

Tras llevar una de estas diferencias al ámbito legal, Arrieta, a su estilo, se ‘disculpó’ con la influencer y decidieron dejar el tema quieto. Sin embargo, recientemente se volvió a suscitar un nuevo intercambio de mensajes por una publicación que realizó la youtuber sobre bebidas energizantes.

De acuerdo con un video que fue publicado en redes sociales, en forma de sarcasmo, Nicolás se refirió a un médico que tocó el tema del producto que estaba promocionando Luisa Fernanda W y el cual, supuestamente, pueden consumir mujeres embarazadas.

Arrieta compartió en sus historias un trino del especialista, el cual afirmaba que desmentiría esta información que daba la influencer sobre las bebidas energizantes en el proceso de gestación de una mujer, ya que esto era perjudicial para la salud.

“Justo cuando estoy terminando mis pendientes para descansar un poco, sale la señora Luisa Fernanda W a recomendarle bebidas energizantes a las mujeres gestantes. Manos a la obra a ver de qué forma la desmiento. Sin vergüenzas influencers”, escribió Juan Camilo Mesa en el post de Twitter.

Ante este mensaje, el youtuber no dudó en ponerle su particular tono al video donde se dirigía a Luisa y le recomendaba con pullas ponerle una “tutela” al doctor por contradecir lo que ella estaba promocionando.

“¿Cómo se le ocurre a este doctor? Yo no sé mi ‘Lu’, pero necesitamos ponerle una tutela, necesitamos ponerle una tutela a este doctor. ¿Cómo se le ocurre creer que sabe más que tú que eres una influencer? No, Lu, tenemos que ponerle una tutela ya mismo a este tipo… solo porque estudio medicina, ¿cree que sabe más que nosotros los influencers?”, dijo Nicolás en modo sarcasmo en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde también mencionó al abogado de su colega.

Por otra parte, al contenido que hacen referencia Arrieta y el médico es un video donde aparece la instagramer promocionando una bebida energizante que, según ella, puede consumir una mujer en embarazo o que esté lactando, debido a que no tiene cafeína y no contiene ningún tipo de energizante que le haga daño al cuerpo.

En el clip, la joven, que se encuentra embarazada, muestra que esta bebida está libre de estos componentes, por lo que puede consumirse sin ningún problema que afecte la etapa de gestación.

En redes sociales se llevó a cabo un debate donde varios internautas llegaron a la conclusión que este tipo de contenidos eran falsos y podían hacerle daño a las personas que compren o crean en la información que dan estas celebridades.



