Entre lágrimas, Lina Tejeiro confesó lo que pasó en su relación con Andy Rivera

Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula colombiana desde hace varios años. Sin embargo, tras su ruptura amorosa surgieron cientos de noticias y especulaciones que giraron en torno a ellos y sus vidas personales.

Aunque se había rumorado que ambas celebridades habían vuelto después de tomar un tiempo, Lina Tejeiro realizó recientemente una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram donde quiso desahogarse, y terminar con los ataques y preguntas que recibe constantemente sobre esta relación.

A través de una dinámica de interrogantes en este video, la actriz de ‘La Ley del Corazón’ decidió despejar por completo el tema relacionado con Andy Rivera y contar la verdad de lo que sucedió en su noviazgo.

De acuerdo con lo que relató la artista, el romance con el cantante terminó hace mucho tiempo, exactamente un día que decidieron dejar de hablar por una diferencia que tuvieron, luego un viaje que realizó él. A pesar de que Tejeiro aseguró de que esto fue una “bobada”, la discusión detonó el fin de la historia que iniciaron desde muy jóvenes.

Meses después de esta ruptura, Lina decidió darse una nueva oportunidad con Norman Capuozzo, a quien conoció en redes sociales. Según expresó, ella se dejó deslumbrar por la “caballerosidad”, su “atención” y los detalles que tenía, además del evidente gusto físico que sentían.

Con el pasar del tiempo, Tejeiro confesó que comenzaron a surgir diferencias entre ellos debido a las escenas románticas, su trabajo en la televisión y el desacuerdo que tenía su ex por la profesión que llevaba en los medios. De igual manera, otro de los detalles que la llevó a terminar su amorío fue la velocidad y seriedad con la que iban las cosas.

No obstante, la actriz reveló que durante el tiempo que estuvo sola se dio cuenta de que todavía no había sanado lo que sentía por Andy y la relación que tuvieron. En su interior entendió que, aunque estuvo con otra persona, no había sido igual de feliz, no era lo mismo y los momentos que tenía con él eran únicos.

Lina Tejeiro en su live ..."Éramos muy felices, nos reíamos mucho" I really felt that. pic.twitter.com/63CSDoHCEn — DannaC! 💫 (@DannaL29) May 28, 2020

Entre lágrimas, la celebridad admitió que en aquel entonces comprendió que todavía lo amaba y que en el fondo tenía que estar sola para llevar este proceso personal. Sin embargo, un día decidió buscar a Rivera para hablar con él, reencontrarse y pedirle disculpas por el daño que le hizo al publicar otra relación de esa manera.

En esa temporada que los dos jóvenes se dieron una nueva oportunidad e intentaron rescatar su relación, emprendieron el viaje a Cancún, del que se filtraron algunas fotos, y fue ahí cuando se desató una ola de ataques para la pareja por este inicio; Lina enfatizó en que Andy sufrió más críticas por ser un “cachón”.

“Es muy difícil sanar y perdonar cuando todo el día te recuerdan el daño que te hicieron, cuando todo el día te dicen cosas para que no perdones a esa persona… entonces llegamos a una decisión y finalmente dijimos que no es sano seguir intentándolo cuando todavía hay de por medio mucho dolor, tal vez dolor que nunca se va a perdonar; que entiendo y respeto completamente”, indicó Tejeiro bastante emotiva y afectada, mientras explicaba y afrontaba el error que cometió al vivir otra relación sin recuperarse de esta tristeza.

La colombiana aprovechó para hablar de los otros factores que afectaron su relación con el artista y que detonaron una cadena de hechos desafortunados. Entre los puntos que mencionó, destacó la influencia de terceros y personas externas que disfrutaron de “alejarlos”.

Por último, la celebridad agradeció a sus seguidores por este espacio donde se pudo liberar de la presión que sentía respecto al tema y las constantes preguntas que recibía por todas las plataformas digitales.

“Tenía que sacarlo, tenía que decirlo, porque todos los días lo preguntan. Pongo un tweet, lo etiquetan a él y le dicen cachón, subo algo y lo juzgan, si digo que estoy triste de una vez dicen que es por Andy…todo el tiempo le echan la culpa a él y obviamente no es fácil sentir la presión de la sociedad y que te digan que eres un mal hombre, o que eres un cachón”, afirmó.

Lina aclaró que, a pesar de que muchos creen que le fue infiel a Rivera con Capuozzo, ella ya había terminado con el cantante antes de involucrarse sentimentalmente con el empresario. Por tal motivo, pidió a los internautas que dejen de juzgar y señalar sin necesidad, ya que son cosas del pasado e íntimas de su relación.

“El hecho de que él vuelva conmigo, mientras yo estuve con otra persona, para la gente lo hace cachón…él también estuvo con otra persona, pero entonces yo no soy cachona, a mí no me critican por eso porque estamos en un país machista. Entonces, sí está mal que un hombre perdone a una mujer que estuvo con otra persona, pero no está mal que un hombre se meta con otra chica, porque eso sí lo celebran”, concluyó la actriz para darle un cierre a este tema de forma oficial y correcta.