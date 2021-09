Epa Colombia confesó su gusto por Lina Tejeiro: Hasta se soñó con ella

Epa Colombia y Lina Tejeiro han sido protagonistas de algunas noticias en redes sociales y los medios nacionales, debido a interacciones o detalles que las han involucrado. Las jóvenes se han popularizado entre el público de las plataformas digitales por sus contenidos y los emprendimientos que llevan en su vida personal.

Semanas atrás, ambas colombianas fueron centro de comentarios luego de que lucieran el mismo atuendo en fotografías y videos que subieron a sus cuentas oficiales. A pesar de que cada una lo vistió a su estilo, muchos curiosos criticaron y compararon cómo le quedaba a cada una, pese a que no estaban compitiendo de ninguna forma.

Lea además: El Juego del Calamar: el número que aparece en la serie sí existe en la vida real

No obstante, recientemente, la actriz y la empresaria de keratinas volvieron a ser blanco de opiniones tras un contenido que publicó Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la influencer, quien hizo una picante confesión sobre Tejeiro.

La emprendedora utilizó las historias de su perfil de Instagram para hablar sobre la famosa artista y recordar lo mucho que la estimaba. En estos clips también quiso hacerle una invitación y revelar que estuvo a punto de mudarse muy cerca de la casa de la celebridad colombiana.

“Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro. Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro”, dijo Epa Colombia mientras sacaba unos productos de unas cajas.

Las declaraciones de la joven no quedaron ahí, ya que quiso aprovechar para invitar a Lina a su empresa para que conociera un poco del emprendimiento que inició hace un tiempo con las keratinas y los productos capilares.

Lea también: ¿Se le mediría? Empresa pagará casi 5 millones de pesos por ver películas de terror

“¿Lina, te gustaría venir a mi empresa? ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?”, indicó la empresaria.

Antes de finalizar los videos, Epa Colombia confesó que se había soñado con la actriz, puesto que ella sentía una atracción por ella desde hace bastante tiempo.

“Lina, me soñé contigo, mi amor. Ay, es que a mí me gusta Lina. Ay, pero no le vayan a contar a Diana”, agregó, antes de borrar estos videos de sus historias.