Epa Colombia incursiona en el negocio de 'levantacola', pero sin rellenos

Epa Colombia estuvo en el centro de las críticas luego de publicar un polémico video en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien sostuvo una conversación y promocionó sus keratinas. A raíz de este diálogo, la joven perdió seguidores, fue cuestionada y ‘cancelada’ por cientos de personas.

La creadora de contenido siguió trabajando, asistió a Expobelleza en Medellín y recibió un premio por la cantidad de ventas que tuvo. Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria, no dudó en presumir este reconocimiento y enfatizar que es una de las grandes mujeres emprendedoras de Colombia.

Lea aquí: Luisa Fernanda W cambió de look y publicó foto en lencería

El nuevo negocio de Epa Colombia

Recientemente, luego de lanzar sus gomitas de tratamiento capilar, la colombiana sorprendió a sus fieles seguidores y clientes con el anuncio de que incursionaría en la moda y lanzaría su propia marca de ropa interior con un detalle especial.

Según relató Epa Colombia en un video, su idea es lanzar un negocio de estas prendas para mujeres, fabricando todo tipo de tallas y estilos, como los ‘levanta cola’. De igual manera, su propuesta es presentar un modelo que saque glúteos sin necesidad de rellenos.

“Amiga, estos son los calzones que te voy a vender, de varias tallas. ¿Quiere que le saque de varias tallas, amiga?”, dijo la joven, asegurando que le iba a ir mucho mejor que con las keratinas, prometiendo que hará desde la talla XS a la XL.

Lea también: Graban el momento en el que pez gigante se devora un tiburón en una bocanada

“Instantáneamente te realzo la cola, te saco cola sin relleno”, aseguró la ‘reina’ de las keratinas, mientras vestía un disfraz de mujer araña.

“¿Qué más te vendo? ¿Quieres que te venda disfraces? Lo más importante es que me compres la keratina. Lo que más me deja ganancia es cuando tú me compras la keratina”, agregó.