A Epa Colombia le volvieron a cerrar su peluquería en Bogotá

Epa Colombia se ha convertido en un ejemplo de cambio para muchos colombianos. La joven ha crecido en la industria de productos de belleza con su emprendimiento de keratinas y ha alcanzado un gran número de público con las peluquerías que ha puesto en varias ciudades del país.

Sin embargo, la creadora de contenido ha atravesado una serie de obstáculos que le han retrasado el crecimiento de su empresa, además de algunos de los problemas legales con los que viene lidiando desde el pasado. A pesar de que se muestra fuerte en las redes sociales, Epa Colombia sigue luchando por defender su trabajo.

Recientemente, en medio de una dinámica en las plataformas digitales para regalar porciones de keratina a sus fans, Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la colombiana, reveló que una vez más le volvieron a cerrar su peluquería ubicada en la capital del país.

“Otra vez me volvieron a sellar la peluquería, no sé qué persecución tienen contra mí, no sé qué es lo que estoy haciendo. Yo la estoy dando toda para salir adelante. No sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me están haciendo, de cerrarme las peluquerías por un motivo u otro”, afirmó la empresaria en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Epa Colombia aseguró que no entiende qué está pasando con su negocio, ya que siempre llegan los mismos cuatro funcionarios a cerrarle las puertas de su peluquería. Barrera enfatizó en que nadie la escucha ni ayuda para solucionar este lío, pues ya ha acudido a todas las entidades necesarias.

“No sé qué más hacer, amiga, realmente qué más hacer. Secretaría de Salud es una entidad súper grande, y siempre me mandan los mismos cuatro. Nadie me escucha, a mí como ciudadana nadie me escucha”, dijo Daneidy antes de recordar cuando rompió el Transmilenio y ahí sí la escucharon.

De igual manera, Epa Colombia indicó que sus trabajadores no han podido trabajar en distintas temporadas por lo que le sellan el negocio, y esto la afecta de una forma fuerte. Su interés en este momento es descubrir quién está detrás de estos obstáculos.

Epa Colombia no reveló por qué le sellaron su peluquería en esta ocasión.