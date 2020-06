Daneidy Barreras, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, volvi贸 a estar en el ojo del hurac谩n debido a unas historias que comparti贸 en su cuenta de Instagram que generaron indignaci贸n en la comunidad afro, ya que sus gestos y comentarios fueron racistas.聽

A pesar de que los videos fueron eliminados r谩pidamente, varias cuentas replicaron dicho contenido. En 茅stos se puede ver que Epa Colombia pint贸 su cara de negro para realizar bromas y comentarios sobre la apariencia f铆sica de quienes llam贸 鈥渘egritos鈥.聽

"Hola amiga, me veo s煤per regia. M铆renme, si yo fuera negrita, ser铆a una negra macabra", fue como inici贸 su controversial video.聽

Seguido de esto, Daneidy聽realiz贸 la m铆mica de un chiste con la voz de una persona afro, pero posteriormente comenz贸 a hablar de la aparec铆a f铆sica que los caracterizaba.聽

鈥溌緼migas de verdad ustedes qu茅聽es lo primero le ven a un hombre? Yo el huevo. Yo cuando veo a un negro yo los miro jum (鈥) los negritos son muy afortunados, se mandaron el poco de dientes, porque tienen los dientes reblancos y un poco de labios, pero en la nariz se pasaron. No paila marica, una nariz de ellos es como una fosa m铆a", expres贸 en medio de risa.聽

Por 煤ltimo, dijo: 鈥淒e verdad que Dios los premi贸 con ese poco de nariz. Mentiras, mentiras. Negritos de verdad que donde a ustedes les paso algo, a cualquiera de ustedes negritos, me los maten, sus pap谩s me les peguen, me lo hagan sentir mal, me dicen pa鈥 salir y les doy porque yo los defiendo鈥. 聽

Cabe mencionar que fueron tantas las cr铆ticas que recibi贸聽que minutos despu茅s la influenciadora se vio obligada a borrar las historias. 聽

鈥隆Sin palabras! Lo que es la ignorancia, Jes煤s. Que lo haga por fama por seguidores por lo que sea, pero en estos tiempos donde estamos peleando en contra del racismo y sale este 鈥減ersonaje鈥 a hablar as铆 mal, muy mal鈥, 鈥Luego sale llorando a pedir que la entiendan y que va a cambiar. Es una cabeza hueca, no tiene ni el m谩s m铆nimo razonamiento鈥, 鈥溌ow RACISMO al 100! Solo el hecho de pintarse... que falta de cultura鈥, fueron algunos de los mensajes que recibi贸.聽