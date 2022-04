Epa Colombia no llevó regalo a la boda de Andrea Valdiri y le llueven críticas

Carmen Valdiri, la mamá de Andrea Valdiri, expresó su inconformismo al respecto.



“Una invitación dice un cupo, es entendible que es una persona, nadie la trató mal ni a su novia, no hay que inventar. Lo más importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten tiene que mirar cuantos cupos tiene, las reglas son así”



Adicional a este inconveniente, Carmen no se quedó callada y contó que la empresaria no llevó el regalo que había prometido.



“Quiero aclarar otro punto, porque inventan. Me escribe una seguidora que después que se recibió el sobre de Epa la sacaron. Yo fui la encargada de los sobres y ella en ningún momento llevo sobre. Se lo pueden preguntar a la misma Epa”.

Por su parte, los internautas no dejaron escapar su comentario sobre este episodio, hasta le pusieron un apodo “Tacañepa”. Además, una de las reacciones a este hecho que tiene más de 1.700 'likes' fue: "Llevó colada y sin regalo?".