Epa Colombia no se operará más la cara por miedo a desfigurarse “como las de Medellín”

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia confirmó que no se realizará más cirugías en su rostro, luego de que en septiembre se hiciera al menos cinco procedimientos quirúrgicos para mejorar sus facciones.

“Para los que me preguntan, sí, yo tengo varias cirugías en la cara, pero ya me voy a dejar la cara quieta porque me da miedo”, dijo la influenciadora en sus redes sociales.

Le puede interesar: Paola Turbay publicó foto y demostró que todavía conserva el cuerpo de cuando fue reina

Sin embargo, lo que causó más molestia fue lo que dijo seguido de ello. “Me da miedo deformarme como todas esas ma#%^*s de Medellín. Perdón amigas, perdónenme, pero es la verdad”.

Asimismo, Epa Colombia aseguró que se quitó las arrugas de la frente y que se realizaría un retoque en su dentadura.

Varios de sus seguidores en redes sociales, criticaron su cambio físico y aseguraron que sus cejas estaban muy levantadas.

Lea también: ¿Busca trabajo? Conozca los nueve perfiles para las 4.000 vacantes disponibles

Cabe recordar, que entre los procedimientos que se realizó estaba la mentoplastia, la rinoplastia y la bichectomia para mejorar el contorno de su cara, ya que decía que “parecía una arepa”.

Recientemente esta famosa influencer, famosa por sus queratinas para alisar el cabello, abrió una nueva peluquería en Medellín.