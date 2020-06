'Epa Colombia', molesta porque le quitaron la redes por su libertad

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia' arremetió en contra de los abogados que la representaron luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por vandalizar la estación de Transmilenio de Molinos en el marco de la jornada del paro nacional que se adelantó el pasado 21 de noviembre en Bogotá.

De acuerdo con la 'influencer', los juristas que la defendieron "lo único que hicieron fue cobrar sus honorarios, dejarme botada y entregar mis redes sociales" al ente acusador, acción que asegura nunca autorizó.

“Yo puse una tutela y me dijeron que mi apoderada había entregado mis redes sociales. Yo le dije que por qué no había hablado conmigo, que ella sabía que será mi trabajo, que por qué me había hecho ese daño tan grande”, dijo en su momento a Semana TV.

Ante las acusaciones, 'Lo sé todo' entrevistó al abogado Andrés Sossa, quien la representó hasta el pasado 27 de abril. El jurista aseguró que en ningún momento la obligaron a aceptar los cargos y que mucho menos la desampararon.

"En ningún momento la desamparamos, ni tampoco la presionamos para que aceptara los cargos (...) A ella cuando le hacen la aceptación de cargos, la juez le pregunta muy claro: "usted acepta de manera libre, voluntaria y sin ninguna presión", y ella dice: "sí, su señoría"”.

"Las penas -por terrorismo- podían llegar casi a los 15 años. La pena se redujo muchísimo, es más hasta la juez descartó el delito de terrorismo", dijo.

Asimismo, Sossa confirmó que lo que tenía verdaderamente molesta a Daneidy era que la juez no le haya devuelvo las redes sociales: "A ella no le gustó que le hayan dado libertad, ella lo que quería era redes sociales. Yo no voy a apelar una sentencia de mi cliente por un capricho de querer tener redes sociales, la libertad prima ante todo".

El exabogado de ‘Epa Colombia’ sostuvo que dejó de representarla por "unas conversaciones pasadas de tono” a través de WhatsApp.

"Desde el 27 de abril empezaron unos sucesos por Whatsapp, unas conversaciones pasadas de tono. Le dijimos que contratara a otra persona, que nos entregara el paz y salvo, que no ha entregado aún".

Cabe recordar que el 13 de marzo 'Epa Colombia' salió caminando de los juzgados con su papá, mamá y hermano.