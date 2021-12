Epa Colombia revela cuanto dinero gana y en qué se gasta su salario

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, se ha convertido en una figura pública que da mucho de qué hablar debido a diferentes polémicas que ha protagonizado.

En esta ocasión ‘Epa Colombia’ utilizó sus redes sociales para darle consejos a sus seguidores, quienes, a través de la dinámica de preguntas de Instagram la cuestionaron sobre su rol como empresaria.

La influencer emprendió hace un tiempo vendiendo sus propia marca de Keratinas; y al sol de hoy ha logrado mejorar su vida significativamente.

Lea también: Sara Corrales recibió a su novio en Colombia con papayera y bandeja paisa

Uno de sus seguidores le preguntó: “¿qué es lo que más disfrutas como empresaria?”, a lo que Daneidy respondió muy feliz que disfruta ver cómo salen adelante sus trabajadores.

“El gobierno me regala a mi unas becas, yo se las regalo a mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo se enfoca en ayudarme, y yo me enfoco en ayudarlos y todos crecemos, eso lo disfruto”, aseguró.

Añadió también que para emprender se necesita resistencia, liderazgo y confianza y fe en uno mismo, “lo que no tienen muchísimas personas”, dijo.

Le puede interesar: Aida Victoria Merlano le respondió a hombre que la quiso ofender preguntándole su "tarifa"

Así mismo en medio de la dinámica, reveló que empezó su negocio con un préstamo de dos millones de pesos.

“Pero yo sentía que me hacía falta 20 millones, yo le dije al banco que me hiciera el favor de prestarme esos 20 millones, me los prestó amiga (…) todavía le debo al banco, pero que me den esperita”, indicó.

‘Epa Colombia’, aseguró que su sueldo es de 5 a 10 millones de pesos y que el 10% de esas ganancias se lo da a fundaciones y personas que lo necesitan.

Entre otras cosas, explicó que las redes son muy importantes y que dar promociones es lo que hace que después “empiece a recoger todo tu dinero”.

Cuando la pregunta fue si regalaría productos a sus seguidores, muy jocosamente aseguró que así sería.

“Claro, por qué no le voy a dar a mis seguidores si me dieron a conocer el producto, me perdonaron lo del Transmilenio, me apoyaron con la deuda y me perdonaron lo de Uribe”, concluyó riéndose.