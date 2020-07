'Epa Colombia' reveló los retoques estéticos que se realizará

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', se ha centrado en diferentes polémicas en redes sociales debido a los contenidos que realiza y que terminan siendo ofensivos para algunas personas. Ante este comportamiento, las leyes colombianas han ordenado a la influencer que se disculpe de forma oficial y pública sobre estos temas.

Ahora, la joven llamó la atención de sus seguidores luego de hablar sobre algunos planes que tiene y que están relacionados con unos retoques que se realizará en su rostro. Barrera explicó por qué tomará estos procedimientos y de qué se trata cada uno.

Según comentó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, visitaría a su cirujano para que le arreglara la nariz, debido a una marca que se le hace en uno de los laterales cada vez que sonríe.

Lea además: Acapulco Shore 7: Mane se enfrenta a Fer, la nueva integrante

“Mi cirujano me va a arreglar un poquito la nariz, es que cada vez que me río se me parte acá, aquí no, pero acá sí (mientras se señala la marca que se le hace en la parte superior). Él me la va a arreglar y me va a hacer el mentón”, afirmó Daneidy, aclarando que no se trataba de una cirugía para levantar la punta o cerrar sus fosas nasales.

No obstante, Epa Colombia contó una desafortunada situación que vivió con sus labios luego de un tratamiento estético y de las recomendaciones de un allegado.

Lea también: Jessica Cediel se hizo prueba de Covid-19 luego de que amigos dieron positivo

“Me hice los labios y me hicieron la maldad, me quedaron terribles, por eso trato de grabar los videos de lejos. Quiero dejarles súper claro que no soy amante de las cirugías, pero respeto a las personas que se lo hacen, no soy amante del Botox, de los labios ni nada de eso. Un amigo me dijo: ‘Hazte los labios, tú no tienes labios’, yo me dejé influenciar como siempre y me salió una pelota terrible, se ve horrible”, agregó la colombiana sobre las consecuencias de este mal procedimiento.

Este tema salió a flote después de que Epa Colombia asegurara que daría un tutorial a sus seguidores, desde el taller de sus papás, de cómo hacer tapabocas y jeans.