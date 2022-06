Epa Colombia se burló de Marbelle y elogió a Gustavo Petro tras ganar las elecciones

Daneidy Barrera, más conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, se ha caracterizado por ser una mujer que no teme a decir todas las cosas que piensa, sin importarle que alguna de sus declaraciones pueda traer consigo alguna consecuencia.

Es así, que el más reciente ejemplo, lo dio la empresaria a través de su cuenta en Instagram, en el que a través de unas stories y posando en el balcón de su vivienda, muestra como grita de felicidad por la victoria de Gustavo Petro en los comicios presidenciales de la segunda vuelta que se llevaron a cabo el pasado 19 de junio.

La creadora de contenidos no contuvo su felicidad y en tono de grito le da a conocer a sus vecinos su postura política, mencionando que se hará amiga del exalcalde de Bogotá sin importar ninguna condición y recalcó que, aunque es cierto que muchas empresas tienen descontento por la elección del militante del Pacto Histórico, ella con sus keratinas se van a quedar en el país. Por eso, se muestra un video en la cual, con tono burlesco, hace una muestra comercial de algunas reconocidas empresas en el pasaje más reconocido de las calles de New York.

“Ya no seré amiga del presidente Uribe sino de Gustavo Petro. Me van a mandar a matar. Porque ahora seré amiga de Gustavo Petro, porque Petro me representa. El cambio va en ti”, fueron las palabras empleadas por Epa Colombia, mientras se seguía burlando de las empresas que anunciaron irse del país si ganaba el también senador.

Epa Colombia y su burla a Marbelle

Pero esto no fue lo único, ya que Epa Colombia, también se burló de la ‘Reina de lo Tecnocarrilera’, por su comentario de que se iría del país en un eventual gobierno de un sector de izquierda. Por eso, la empresaria le recordó sus palabras y comentó que le organizará su propia fiesta de despedida al interior de su apartamento.

“Marbelle no se ha ido, pero pronto se irá. Ella dijo que se iba porque ‘el cacas’ iba acabar con el país. Pero te vamos hacer la despedida. ¡Plantón aquí en mi casa!”, señaló Barrera entre risas.