Epa Colombia se hizo un nuevo procedimiento estético en su rostro

Epa Colombia ganó fama entre los colombianos por las controversiales publicaciones que realizaba en redes sociales, y los constantes problemas que tenía con las autoridades por sus actividades irreverentes. Tras vivir una fuerte experiencia por los disturbios en el Transmilenio, la joven decidió cambiar y darle un giro inesperado a su vida.

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la influencer, ha sido aplaudida por muchas personas por la empresa que montó de keratinas y los cientos de empleos que ha generado en sus peluquerías. Sin embargo, hay quienes la critican por las constantes cirugías estéticas a las que se somete para modificar su apariencia.

Lea aquí: Disney estrena el tráiler oficial de 'Cruella'

Recientemente, la colombiana llamó la atención de sus fans luego de anunciar que se realizaría un nuevo procedimiento para el cuidado de la piel con ayuda de su dermatólogo. Epa Colombia compartió algunas imágenes del retoque que se haría para quemar una de las capas de la piel de su rostro.

“Me voy para el dermatólogo porque me van a quemar la primera capa de la piel, quisiera mostrar cómo voy a salir de allá, obvio como ‘chamuscada’ esa cara. Cada vez que me quemo la primera capa, la piel se me pone más bonita, ya las cejas se me están descascarando”, afirmó la colombiana.

Daneidy explicó que para este proceso debían desmaquillarla y aplicar una técnica que era bastante dolorosa, por lo que su rostro quedaba muy rojo. En los siguientes videos se pudo ver cómo quedó su rostro tras el procedimiento y la incomodidad que le generaba el ardor que quedaba.

Le puede interesar: "Que no sea del tamaño que a ti te guste, no es problema mío": Lina Tejeiro a seguidor que criticó su cola

“Me arde. Todo por no querer pecas”, escribió Epa Colombia mientras utilizaba un ventilador para refrescar su piel en medio de la recuperación. En sus expresiones se logra ver cuánto le dolía.

Por último, la empresaria dejó a la vista el cansancio que sentía del día, y lo afectada que estaba por este retoque en su piel.