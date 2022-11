El Mundial de Qatar 2022 es el protagonista y el responsable de las emociones de muchos fanáticos del fútbol, pues al ser el evento deportivo más importante del mundo, llega a ser preferencial ante muchas situaciones.

Este es el caso de un padre, quien se niega a ir al grado de su hija porque este es el mismo día del partido entre Argentina y México, encuentro importante para La Albiceleste tras su derrota ante Arabia Saudí.

Por medio de una pantalla compartida se ve a la joven implicada discutiendo con su padre por la coincidencia de los eventos y la preferencia de él hacia el partido.

Asimismo se escucha un audio, una nota de voz, en la que el padre le dice "Te amo hasta el infinito, me saco un riñón y te lo doy, pero no me pidas esto".

Luego, en ese mismo tono, le dice: "No me hinches las pelotas, es un diploma, yo nunca fui a buscar mi diploma de la universidad, te lo juro".

En este sentido, el hombre asegura que irá al colegio a pedir un cambio de fecha. "Voy a ir a hablar al colegio, están todos locos, me parece una joda. No me cabe duda de que hay una... que no le gusta el fútbol y pone esto".

"No puede ser esto, ¿soy el único papá al que le gusta el fútbol?", agrega el señor.

Sin embargo, la hija le responde que un cambio de fecha es imposible. "Pa, no se puede... es re importante", se limita a decir la joven.