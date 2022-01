"Es un dolor aterrador", 'La Segura' confiesa graves problemas de salud por biopolímeros

La instagramer conocida como ‘La Segura’ reveló a través de sus redes sociales que ya no podrá seguir haciendo contenido por sus problemas de salud.

Natalia Segura, ha venido documentando a través de sus redes los dolores crónicos, que ha padecido desde hace aproximadamente tres meses.

Aparentemente sus problemas de salud empeoraron por los biopolímeros que tiene en los glúteos.

A parte de la afectación en los glúteos por los biopolímeros, ‘La Segura’ hace aproximadamente ocho años sufrió un accidente con disparos de bala, lo que según explicó la influencer le causó un trauma raquimedular.

“Solo me pongo en las manos de Dios y que sea lo que él quiera, solo deseo que esta pesadilla acabe”, escribió en la descripción de su publicación.

Así mismo, contó que los especialistas que la han visto no le han dado mayores soluciones, igualmente aseguró que el tratamiento que le fue recomendado no ha dado resultados. Por eso mismo, explicó en el video los dolores que sufre y derrumbada en llanto pidió ayuda a profesionales de la salud.

“Si de pronto aquí hay cirujanos médicos, especialistas, doctores, personas que me puedan contar su experiencia y que de verdad esta vez que yo recurra a los cirujanos plásticos indicados y especialistas, me digan que sí me quieren operar de los biopolímeros, porque yo estoy segura de que es eso y si no lo fuera por lo menos ya descartaría el hecho de que no lo son”, dijo entre lágrimas.

Además, a manera de mensaje les dijo a sus seguidores que no se coloquen biopolímeros y pidió perdón a Dios, al parecer por haberse realizado el procedimiento.

A pesar de tener antecedentes médicos por la lesión medular y haber presentados fuertes dolores de espalda en el pasado, ‘La Segura’ insiste que las complicaciones de salud más recientes se deben a los biopolímeros.

“Es un dolor aterrador. No puedo estar mucho sentada ni parada y las piernas las siento raras. Necesito hacer una pausa, no puedo trabajar”, indicó en el video.

Con esto dio a entender a sus seguidores que se va a dedicar a mejorar su salud; también les dijo a sus seguidores que espera que cuando pueda volver, ellos estén ahí nuevamente.

“Esto no es un retiro”, expresó.

Muchas personalidades, respondieron a su video brindándole palabras de apoyo ante la situación que atraviesa ‘La segura’.