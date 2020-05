Esperanza Gómez le dijo a Alejandra Azcárate que ella es su fantasía sexual

Recientemente, Alejandra Azcárate realizó un nuevo Instagram Live a través de su cuenta oficial de la red social, donde contó con la participación de Esperanza Gómez, una de las actrices colombianas más famosas del cine para adultos. El diálogo dejó sin palabras a más de uno de los seguidores de la comediante, después de que se revelaran detalles que pocos imaginaban.

En medio de la entrevista que realizó la presentadora, Gómez aprovechó para realizar algunas confesiones de su vida personal y sorprendió a Azcárate luego de incluirla en un detalle mucho más íntimo.

La actriz porno relató que tiempo atrás le habían preguntado sobre sus fantasías sexuales con algún personaje masculino colombiano, pero ella se detuvo a pensar y aclaró en aquel momento que no se trataba de un hombre. Esperanza aseguró que tras ver unas fotografías de la comediante en su perfil de Instagram, se fijó en lo atractiva que se veía y admitió que era su fantasía íntima.

Lea además: ¡Con argumentos! Nicolás Arrieta se burla de quienes critican el tatuaje de Yina Calderón

“Casualmente el otro día entre a tu Instagram y vi una foto donde te ves muy linda, y dije: ‘sexualmente me gusta. ¡Wow! Qué linda y buena se ve’. Y sí, tuve fantasías sexuales en ese momento”, afirmó la colombiana, mientras Azcárate no podía ocultar su sorpresa ante estas declaraciones.

Alejandra no evitó mostrar su famoso sentido del humor y llamó a su mamá en varias ocasiones para contarle que Esperanza le había confesado que ella era su fantasía sexual. Entre los comentarios que lanzó, la presentadora bromeó con que su progenitora podría terminar siendo la suegra de Gómez.

“Me parece lo máximo, de verdad, qué honor que una actriz porno que ha conocido tantas viejas, tanta locura, le diga a uno que le resulta atractivo, me parece una maravilla”, expresó la celebridad antes de confesarle a Esperanza que ella no sentía un gusto por las mujeres y no era algo que le causara curiosidad.

Lea aquí: Las pruebas que destapó la Procuraduría contra el general Óscar Atehortúa

Sin embargo, confesó que le llamaba la atención y le “encantaba” saber que le gustaba a otra mujer y más a una persona como Gómez.

Esperanza Gómez aprovechó este espacio para regalar unos tips científicos que se han realizado sobre las mujeres y su lado homosexual, contando que aproximadamente el 90% sienten un gusto por experimentar esta clase de encuentros con personas de su mismo sexo.

(Vea el video completo de Alejandra Azcárate y Esperanza Gómez aquí)