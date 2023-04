Esperanza Gómez le paró el corazón a varios luciendo microscópico bikini

Esperanza Gómez ha sido tendencia por las fotos que sube a diario a sus redes sociales. A sus 42 años ha sorprendido por su cuerpo y su belleza que cautiva a más de uno. Ahora bien, la mujer sigue impactando a sus seguidores, pero esta vez por una foto en lencería.

La creadora de contenido para adultos apareció con una blusa azul oscuro que hace resaltar su color de piel trigueño. Varios quedaron hipnotizados por tremendas chichis que se le ven.

La publicación la hizo con un mensaje, en el que le pregunta a sus fans cuál es su color favorito. "Les digo el mío a ver si lo adivinan. En la noche se presenta, elegancia representa, es el rey por combinación y mi color favorito por elección".

Además, los comentarios no se hicieron esperar y la halagaron por mostrar demás. "Con cualquier color usted se ve divina", "todos los colores te quedan", "estás espectacularmente bellísima", "El color negro se te mira muy bien", "res una hermosa guerrera empoderada", "No hay manera que no luzcas bella".

Ahora bien, hay que recordar que la mujer de 42 años estuvo involucrada en un tema de narcotráfico, si embargo, ella se pronunció y se aseguró que nunca lo ha estado. En aquel mundo, usan su dinero para conseguir mujeres.

Según indicó la modelo, a ella le ofrecieron cerca 10 o 15 mil dólares por irse de rumba durante dos días en un yate en Cartagena. Y aunque no hizo referencia a un caso reciente, con sus palabras dio a entender que hoy en día se hacen ofrecimientos por montos inferiores.