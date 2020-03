Esposa de Hassam defiende a Sandra Barrios, la ex de Jessi Uribe

Sandra Milena Barrios, la exesposa de Jessi Uribe, ha estado en la mira de los medios de comunicación debido a que recientemente contó en un programa de televisión su versión de lo que sucedió con su matrimonio. Además, en la entrevista dio detalles inéditos del romance del cantante con su colega Paola Jara. 

Sin embargo, en otro canal aprovecharon el boom de la noticia para revelar en primicia un rumor de que la santandereana estaba saliendo con un hombre comprometido. Cabe mencionar que hace poco se reveló un video donde se le ve bailando y besándose con el mencionado hombre.  

El polémico rumor, que salió a flote el fin de semana pasado, molestó por completo a Barrios quien no dudó en pronunciarse en las redes sociales con un contundente comunicado.  

"No hay derecho. Cabe aclarar que no me buscaron, no tengo ning√ļn representante y no he querido hablar de otras cosas porque repito no he tenido contacto con ellos, como lo manifiesta uno de sus presentadores", fue le mensaje con el que acompa√Ī√≥ su publicaci√≥n.

El post se llenó rápidamente de mensajes de apoyado por parte de sus seguidores. Sin embargo, sin duda alguna el mensaje que más llamó la atención de los internautas fue el de Tatiana Orozco, la esposa del comediante Hassam, quien le recomendó llevar su caso a la parte legal. 

"Tienes todo para ganar un pleito legal. Hazlo", escribió Tatiana.

Hasta el momento, Sandra Barrios no ha respondido al consejo que le dio la esposa del comediante. Aun así, algunos de sus seguidores aprovecharon para decirle que sí lo hiciera.