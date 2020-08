¿Están peleados? Yeison Jiménez habló de supuesta enemistad con Jessi Uribe

Yeison Jiménez se ha mostrado más interactivo con sus seguidores en medio de la cuarentena, ya que en varias ocasiones les ha habilitado la popular función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta oficial de Instagram, donde suele responderles varias de sus inquietudes.

Esta vez, el artista popular decidió finalizar un rumor acerca de una enemistad con uno de sus colegas, pues hace un par de semanas se ha especulado una supuesta mala relación con Jessi Uribe.

Para nadie es un secreto que estos dos artistas de música popular son lo más importantes de Colombia y Latinoamérica, gracias a que siempre sus canciones se están peleando los primeros lugares en las listas musicales, por lo que varios de sus fanáticos aseguran que puede haber una rivalidad entre ellos.

Por esta razón, el interprete de 'Bendecida' no pasó por alto un interrogante que le hizo un internauta: “¿Están agarrados con Jessi?”.

Yeison sin ningún tapujo respondió: “No sé por qué siempre dicen eso, me decían lo mismo cuando Alzáte estaba fuerte, lo mismo con Jhon Alex, con Pipe, así que no, que yo sepa no. Por mi parte, no".

Además, para darle fin al mal entendido aseguró que no ha descartado hacer una canción con el artista santandereano.

“Siempre lo hemos pensado, creo que vale la pena, es un hombre demasiado talentoso, muy bueno en lo que hace. Además, por unión en el género y porque sonaría una chimba. Hay que hacer una canción con el parcero”, aseguró.