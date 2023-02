Europeos critican a los colombianos: "te ven un reloj en la mano y te quitan el brazo"

La discusión sobre cuál es el país de Latinoamérica más apto para vivir ha estado presente durante varios años, pues los extranjeros que vienen de visita a este territorio tienen diversas opiniones dependiendo de su experiencia durante el viaje o por algunos comentarios o noticias que se han producido años atrás.

Respecto a esto, el canal de YouTube, Iván Latinoamérica, realizó un video en el que le preguntó a algunos europeos que pensaban de los países de esta región del planeta y para ellos cuál era el mejor y en el que no vivirían nunca.

Durante la entrevista, aparecen cerca de 10 personas entregando su opinión al respecto, quienes coincidieron en que Colombia era uno de los países más difíciles para vivir.

Algunos de ellos argumentaron que, aunque no lo han visitado, han escuchado algunas opiniones y noticias respecto a los problemas con algunos gobiernos, además el tráfico de drogas y la inseguridad son uno de los temas que más suena en el viejo continente, en el caso de Colombia.

En medio de los encuestados, hubo varios que dijeron México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Cuba, Haití, Brasil, entre otros. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una opinión de un hombre que había visitado Colombia.

El adulto mayor explicó, “uno que me encanta, pero como he estado allá y lo he conocido, no viviría ni aunque me lo pagasen: Colombia. Lo que me encantaba eran las colombianas, lo que no me gustaba eran los colombianos. Ellos te ven un reloj en la mano y te quitan el brazo”.

De igual forma, muchas personas argumentaron su respuesta con algunos dirigentes, como en el caso de Venezuela y Cuba, que afectó la calidad de vida y la forma en que viven allí.