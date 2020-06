Ex de Andy Rivera se refiere a los comentarios de Lina Tejeiro y el cantante

Andy Rivera y Lina Tejeiro fueron tendencia en redes sociales debido a las revelaciones sentimentales que hicieron a través de sus cuentas oficiales de Instagram. Cada uno dio su versión de la situación que atravesaron y de la relación que sostuvieron por varios años.

Sin embargo, días después, Danniela Duque, expareja y madre de la hija de Andy Rivera, fue interrogada por sus seguidores de la misma plataforma digital sobre estas declaraciones y los altibajos que vivían ambas celebridades.

A pesar de que dio su punto de vista de forma objetiva, recientemente, Duque decidió referirse de nuevo al tema a raíz de que recibió comentarios y mensajes sobre la relación que ella sostiene con el cantante actualmente y que puede ser malentendida.

En primer lugar, Danniela aseguró que sentía que los internautas se “empeliculaban” mucho con la relación sentimental que había entre Lina Tejeiro y su ex, por lo que podrían ver mal que ella se llevara bien con Rivera. Sin embargo, aprovechó para explicar cómo es el vínculo que tienen y el respeto que existe entre ellos.

“Ustedes se empeliculan mucho con ese tema, de que Andy, que Lina, que no superan…no, ustedes no ven más allá. Yo tengo mi pareja, es más, el día que Helen cumplió años, yo fui con mi pareja, él conoce a mi pareja, él saludó a mi pareja. Es tiempo de darle un poquito de respiro a eso y decir: ‘No más’”, afirmó la colombiana sobre la celebración de cumpleaños que le realizó el cantante a su hija.

La joven indicó que ya es importante dejar a su exnovio y a Tejeiro tranquilos, ya que no es fácil llevar una situación en la que se está metiendo todo el mundo, opinando y criticando. Aunque ella ha intentado alejarse de tema, aseguró que constantemente sus seguidores quieren que ella opine o dé su punto de vista.

“No más, déjenlos quietos. Eso es muy duro que se estén metiendo tanto en la relación de alguien, eso no deja estar mejor... hasta la gente empieza a hacer cizaña”, puntualizó Duque, antes de referirse a comentarios que ha recibido e involucran a su hija.

Según relató, su pequeña ha sido atacada por hacer video en TikTok, pues internautas afirman que los papás quieren que se parezca a Lina Tejeiro, que ha sido nombrada la ‘Reina de TikTok’ por el evidente talento que tiene para los doblajes actuaciones.

Danniela no dudó en confirmar que le parece que la actriz tiene mucho talento para este contenido, por lo que no deja de darle like a los post que comparte en redes sociales. Sin embargo, envió estas palabras a la gente, ya que siente que no es la forma de tratar a una niña que simplemente se divierte en estas plataformas y que no tiene nada que ver con las relaciones sentimentales de sus papás.