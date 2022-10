Exesposa de Hassam, entre lagrimas, se destapó y contó los maltratos del humorista

La relación entre Gerly Hassam Gómez, reconocido humorista y su exesposa Tatiana Orozco, fue uno de las rupturas mediáticas más importantes del país, pues sorprendieron a muchos de sus seguidores a inicios de este 2022, cuando anunciaron su separación, tras 18 años juntos y con el que tuvieron dos hijas, Mariana y Juanita.

Lo que más llamó la atención es que esta separación no terminó de la mejor manera posible, y esto quedó demostrado, luego de que, tras mucho tiempo de no referirse al tema, el comediante publicó un video en el que muestra cómo mientras hace la dramatización de llorar, se limpia las lágrimas con billetes de $50.000 y $100.000 y que acompaña la siguiente descripción: “cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme”. Video que horas después eliminó de sus redes sociales.

Esto no cayó para nada bien en Orozco que no dudó en responder a través de sus redes sociales, y ante el video de la burla, respondió: “Da risa, pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. ¡De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lampara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga”.

Esto no paró allí, ya que la indignada mujer, recordó un trino en el que Hassam defendía los niños y una mujer le pregunta “¿con las mujeres sí?”, a lo que inmediatamente él responde: “pues si sumercé se deja”. Así las cosas, Orozco recordó: “Uds se acuerdan de este maravilloso tuit y respuesta? Pues dio con una que no se deja, así oculte su maltrato detrás de “humor”