Exesposa de Hassam le tiró con toda: Me llora y hoy ya tiene novia

Después mantener un matrimonio de casi 20 años, Hassam y Tatiana Orozco anunciaron su separación. En su momento el propio humorista usó las redes sociales para confirmar su divorcio, incluso reveló que le fue infiel y que también hubo maltrato hacía su esposa, quien decidió irse del hogar que tenían juntos.

“Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas, pues porque se mamó, se aburrió, se vio en una situación jarta provocada por mí, hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero y pues esto no lo tiene por qué tolerar ella. No ha sido fácil, he atravesado por días muy difíciles”, manifestó en ese entonces el comediante mediante un video.

De hecho, las declaraciones que para ese momento realizó el humorista sobre su separación también tenían la intención de ponerle fin a las especulaciones y ataques que surgieron en contra de su expareja por supuestamente haber "abandonado a su esposo e hijas".

Varias semanas después de que Hassam expusiera la situación que enfrentaba su hogar, ahora Tatiana Orozco decide usar las redes sociales para emitir una serie de ataques contra su exesposo.

La exesposa de Hassam afirmó que tiene un video en donde su exesposo le suplicaba llorando por su perdón, ahora él ya tiene una nueva pareja. De hecho, Orozco remató ese mensaje con unos emoji de 'payaso'.

"Tengo un video de hace no más de una mes llorando y rogando por perdón jajaja y ya hoy tiene novia", escribió.

De igual manera, Orozco aseguró que tomó "la decisión correcta" al no volver con su expareja e indicó que es un error empezar una nueva historia de amor con alguien cuando no se han cerrado las heridas causadas por una relación anterior.