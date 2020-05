Exesposo de Kourtney Kardashian, a rehabilitación por abuso de sustancias

El empresario Scott Disick ganó reconocimiento en la farándula internacional luego de entablar en 2006 una relación de varios años con la celebridad Kourtney Kardashian. Tras su ruptura amorosa en 2015, ambos protagonizaron varias noticias por los inconvenientes personales que han tenido por sus tres hijos.

Sin embargo, recientemente Disick llamó la atención de sus seguidores en redes sociales después de que medios internacionales afirmaran que había recaído ante el consumo de drogas y alcohol, y se había internado en un centro de rehabilitación para solucionar de nuevo este problema.

Según informó el portal Daily Mail, a pesar de que el empresario estuvo varios años sobrio y libre de estas sustancias, en el último tiempo volvió a excederse en el consumo de cocaína y bebidas fuertes. Por este motivo fue internado en The Rocky Mountains, ubicado en Edwards, Colorado, para recibir la atención necesaria de especialistas.

De acuerdo con los detalles que da el medio, la estrella de ‘Keeping up with the Kadashian’ fue llevado a este centro de rehabilitación el pasado 28 de abril y se encuentra en un proceso de recuperación.

De igual forma, este portal indicó que Scott pasó gran parte del aislamiento bebiendo y consumiendo cocaína, de forma desmedida. No obstante, aprovechó para recordar y destacar que Disick se ha popularizado por el tipo de fiestas “pesadas” que realiza con varias celebridades y famosos de la industria.

Por otra parte, una fuente cercana informó a E Online que la celebridad asistió a este sitio guiado por su expareja Kourtney Kardashian, quien le insistió que buscara ayuda para lidiar con este problema.

“Es verdad, Scott se presentó la semana pasada. Ha sido guiado por Kourtney y le pidió que buscara ayuda. Las cosas han estado mal durante las últimas semanas y ella no lo dejará acercarse a los niños a menos que se someta al tratamiento”, afirmó.

Scott Disick es el padre de los tres hijos de la integrante del clan Kardashian: Mason, Penelope y Reign. Sin embargo, actualmente el empresario sostiene una relación con Sofía Richie, hija de Lionel Richie.