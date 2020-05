Exnovia de La Liendra reveló los detalles más íntimos de su relación

Mercedes Andrea Uhia Jurado ha sido reconocida en diferentes ocasiones por haber sido la novia de ‘La Liendra’; además, siempre ha llamado la atención en las redes sociales por su exótica imagen, ya que tiene tatuada gran parte de su cuerpo.

En esta ocasión, se convirtió en tendencia luego de haber habilitado la función de “Hazme una pregunta” en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. Algunos, sin dudarlo, aprovecharon el momento para preguntarle sobre su relación con el youtuber.

El primer interrogante que respondió fue sobre cómo La Liendra, quien en ese momento era "pobre, ñero y vulgar", pudo tener una relación con ella siendo tan bonita.

“Esto me lo preguntan a diario, hasta mi propia madre. La verdad es que no es un secreto que jamás me fijo en la plata o el físico y él tampoco fue el peor. Él supo en su momento cómo conquistarme, cómo tratarme y cómo tenerme a sus pies”, expresó.

Mercedes aclaró que jamás le dio pena ir de la mano con La Liendra, que por eso lo había elegido entre una multitud. Además, que tenía su ventaja ya que nadie más se lo miraba.

Otro de los interrogantes que llamó la atención de los internautas fue cuando le preguntaron cuál anécdota recordaba con el youtuber y que al pensarla le diera risa.

“La primera vez que estuvimos juntos (sensualmente) me dijo: ‘me quitaste mi virginidad’ y yo solté la risa y él lloraba”, aseguró.

Por último, Uhia respondió que no volvería con La Liendra solo por lo que consiguió ahora, pues perdió la humildad y su nobleza.

Varios internautas estuvieron a favor y en contra de la pereirana.

“Eso suena a ex dolida”, “Dijo la verdad ese man ya ni humildad tiene”, “La gente cree que uno es un “dolido” por decir lo que piensa, la vieja está muy top y puede conseguir lo que ella quiera”, “Ella se nota muy dolida siempre, no le toco lo bueno”, “Ella es muy linda tanto física como personalmente para ese ñero”, fueron algunos de los mensajes que recibió.