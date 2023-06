Extranjero quedó encantado con el servicio público de Colombia: "acá los taxis son superjustos"

Muchos viajeros colombianos y extranjeros han tenido algunos problemas con el precio que se les cobra en algunos lugares del país por un almuerzo, un servicio de transporte y demás.

Sin embargo, hace algunos días, un viajero mexicano se hizo viral al hablar sobre su visita a Colombia e indicar que fue mejor de lo que muchos piensan, especialmente por el transporte público, pues fue muy justo con su trayecto.

El tiktoker Daniel Fraga habló sobre diferentes temas sobre su visita a Colombia, allí indicó que las mujeres colombianas le parecieron muy lindas, lo que fue una de las cosas que más lo enamoraron del país. Sin embargo, hay algo que si lo disgustó.

“Una de las cosas que no me gustó es que acá no comen picante. ¿Cómo puede vivir una sociedad sin salsa valentina? No entiendo”, dijo.

A pesar de esto, el mexicano se 'quitó el sombrero' ante el transporte público de Colombia, pues le pareció justo, a diferencia de lo que sucede en su país, México.

“Una de las cosas que me encantó de acá, que puedo comparar con México, es el transporte público. Los taxis. Acá los taxis son superjustos con lo que te cobran, no te cobran de más, no te cobran de menos, usan el taxímetro y los precios son muy asequibles”, expresó.

“A diferencia de México, donde un taxi es inseguro. Si tú estás viendo esto y eres de un país que no sea México, yo personalmente te recomiendo que no uses taxi; utiliza alguna otra aplicación, pero no uses taxi. En México es muy inseguro”, enfatizó Fraga.

Asimismo, el joven mexicano dijo que otra cosa que le gustó es que en Colombia no se exige pagar propina como en su país, donde a veces llegan a pedir hasta el 50%.

Muchos internautas comentaron este hecho y pusieron en duda su argumento con algunos mensajes como: "toda Colombia dudando con lo de los taxis"; "¿a que Colombia fue?"; "¿Estás seguro de que estuviste en Colombia?".