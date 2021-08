Lea también: ¡Se puso las rodilleras! Anuel AA pide otra oportunidad a Karol G en pleno concierto

Por ahora, Yuya ha anunciado a través de sus redes sociales que estará ausente por un buen tiempo y se dedicará únicamente a esperar a que Mar llegue a este mundo.

“No les he platicado pero... bueno me voy a ir. Un mes antes voy a dejar mi hogar, voy a dejar un poquito a mi equipo de trabajo y me voy a ir a la dulce espera”, afirmó.